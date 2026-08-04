Motociklista M. S. iz Srbije povređen je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Prnjavor - Stanari.

U PU Banjaluka navode da se nezgoda dogodila u 12.55 časova u mestu Popovi.

- U nezgodi su učestvovali motocikl ”kavasaki” kojim je upravljao M. S. iz Srbije i automobil ”dačija”, za čijim volanom je bio D. M. iz Prnjavora. U nezgodi je motociklista zadobio telesne povrede - navode u PU Banjaluka.

Na ovoj deonici puta u 14.10 časova je obustavljen saobraćaj, do završetka uviđaja koji je u toku. Saobraćaj se odvija alternativnim pravcima.

Alo/ATVBL

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