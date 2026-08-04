Vest da Jovana Jeremić staje na ludi kamen sa svojim emotivnim partnerom, bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, odjeknula je kao bomba u javnosti, a sada se tim povodom oglasila i voditeljka.

Potvrdila je ove srećne vesti i otkrila da planira čak dva gala venčanja koja će se održati krajem ove ili početkom sledeće godine.

- Nikada se nisam udala u crkvi, meni je ovo, zapravo, prvi brak i desiće se pod Ostrogom, u donjem manastiru. Posle toga ćemo imati svadbeni ručak na Svetom Stefanu, najuži krug ljudi, pošto je to Miloševa otadžbina, domovina, njemu je otac iz Bara... Genetski, normalno je da se ispoštuje taj kraj, ja volim poštovanje tradicije - objasnila je Jovana.

Nakon intimne ceremonije u Crnoj Gori par će sklopiti građanski brak u srpskoj prestonici. Ipak, oni koji očekuju estradni slet i stotine gostiju biće razočarani, jer je Jovana rešila da spisak zvanica svede na minimum. Gradsko venčanje biće organizovano za širi krug ljudi, ali sa jasnim ograničenjem.

- Shvatila sam, posle svega što sam preživela, da imam jako malo prijatelja i da više nikada neću praviti nikakve proslave za javnost, nego isključivo za sebe i svoje prijatelje. Kompletno sam promenila svoj život i stav prema životu, jer sam shvatila da svi ljudi koji su najuspešniji žive svoje kojekakve živote daleko od očiju javnosti. Javna sam ličnost, pa moram medijima nešto da dam, ali me više neće biti na tacni - poručila je ona.

"Svadbu pravim za sebe, a ne za selo"

Jovana je naglasila da svadbu pravi isključivo radi ličnog zadovoljstva, a ne zbog prestiža, dokazivanja ili socijalnog umrežavanja.

- Pozvaću na svoju svadbu one pevače koji su mi suštinski prijatelji. Na toj svadbi neće biti niko ko mi nije prijatelj. Ne pravim svadbu da bih se povezivala sa ljudima, jer sam ja već dovoljno moćna, mnogo puno sam uspela u svom životu. Meni veselja nisu potrebna da bih stvarala kontakte. Neću pozivati kurtu i murtu na veselja da bi se reklo da je svadba od 400-500 zvanica. To će biti mala svadba, megaelitistička, i na nju će biti pozvani isključivo moji prijatelji iz sveta privatnog života i šoubiznisa, politike. Svadbu pravim isključivo za sebe, svog partnera i prijatelje, a ne za javnost, niti selo. Selo me ne interesuje - jasna je voditeljka.

Alo/Pink

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