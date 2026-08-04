Nakon haosa koji je nastao u odnosu sa Majom Marinković, Asmin Durdžić dolazi sebi, ali najgore celu situaciju podnosi njegova majka Mevlida.

Naime, ona je kako smo saznali, konačno uspela da se čuje na kratko sa sinom, te ga je posavetovala da se što pre skloni od Maje.

-Mevlida je Asminu rekla da se skloni od Maje. Molila ga je preko telefona da razmisli o svemu, da se malo udalje i pomišljala je na najgore. Rekla mu je: "Ubiće te na spavanju tako nervozna! Skloni se od nje dok se ne smiri". Asmin joj je pričao da ne preteruje i da mu je preko glave da ovoliko dugo bude između dve vatre - otkrio nam je izvor blizak paru.

Kako smo saznali, Mustafa se trudi da ne zatrpava sina sa previše informacija, budući da je odrastao čovek i da mora sam da shvati kad je dosta.

Otkrio šta se desilo

Podsetimo, Asmin se nedavno oglasio, te je otkrio šta se zapravo desilo.

-Reći ću vam celu istinu. Juče sam se probudio, sve je normalno bilo sa mnom i Majom. Vozio sam je u grad da šije haljine, a ja nisam mogao da uđem u aplikaciju austrijske banke. Trebalo je neke pare iz Austrije da prebacim na svoj račun. Hteo sam da uđem u aplikaciju austrijske banke, ali nisam mogao, jer nisam koristio aplikaciju godinu dana. Pisao sam bankarki svojoj dok Maja nije bila tu. "Ćao, ne mogu da uđem u aplikaciju, je l' možeš da vidiš da mi rešiš to?". Ona mi je to rešila, pitala me je da li sam u Srbiji ili Austriji, pitala je: "Gde si?", rekao sam da sam dole. Rešila mi je to / počeo je priču Asmin, koji priznaje da je haos nastao kada ga je Maja uhvatila u laži.

Maja je naime objavila broj telefona njegove bankarke na svom Instagramu i izazvala niz problema. Ovaj potez ga je potpuno izbacio iz takta, nakon čega je usledila prava drama u automobilu. Durdžić je do detalja opisao trenutke besa i reakciju koja je uplašila Marinkovićevu:

- Krenuo je haos, tražila mi je Maja njen broj i ja pljus, šakom o šoferku. Poludeo sam već, pravdam se zbog devojke sa kojom sam bio osam godina, zato nisam prijavio. Svađali smo se, ali se nismo tukli. Znate ono njeno: "Reci mi, reci mi". Razbio sam šoferku, zato mi je krvava ruka, od stakla. Da je to Maja uradila, njoj bi bila krvava ruka. Onda sam otišao, popio dva bromazepama da se smirim i zaspao. Budim se, vidim od Maje 150 poziva, od svih.

Dođem u njen stan, ona se prepala, plače. U tom trenutku vidim, Mevlida se uključuje u "Narod pita". Nazvao sam Mustafu sa Majinog telefona, na kameru, mislio sam da su se prepali jer se ne javljam. Pričam sa njim, sve je okej, a onda Maja izljubomoriše jer se oni uključuju i govore za Staniju Dobrojević sve najbolje. Maja status, Mevlida se opet uključuje, i onda ja poludim, uzmem šrafciger i sam razbijem svoj telefon! - ispričao je Asmin za Pink.rs ranije.

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