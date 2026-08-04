Voditeljka Jovana Jeremić uskoro će izgovoriti sudbonosno "da" svom partneru, bokseru Milošu Stojanoviću Tigru, a pripreme za ovaj važan dan već uveliko traju.

Detalji svadbe polako isplivavaju u javnost, a Jovana Jeremić je uslikana u jednom poznatom beogradskom salonu venčanica u pratnji svoje ćerke i najbolje drugarice i saradnice. Voditeljka je bila vidno uzbuđena, odlično raspoložena i sa osmehom je birala haljinu za svoj poseban dan.

- Jovana je presrećna. Ovo je period u kojem zaista uživa i svaki slobodan trenutak koristi za organizaciju venčanja. U salon je došla sa ćerkom i najboljom drugaricom i saradnicom jer joj je bilo važno da upravo one budu uz nju dok bira venčanicu. Sve vreme se smejala, šalila i nije krila uzbuđenje. Videlo se koliko jedva čeka taj dan - priča dobro obavešten izvor.

Prema rečima izvora bliskog voditeljki, Jovana ništa ne prepušta slučaju i već mesecima pažljivo planira svaki detalj, od dekoracije i muzike do menija. Najveća podrška u svemu joj je partner Miloš Stojanović Tigar, sa kojim funkcioniše kao pravi tim i zajedno donosi sve odluke.

- Želi da svaki detalj bude savršen, o tome razmišlja već mesecima. Miloš joj je najveća podrška i govori joj da samo želi da ona bude srećna. Njih dvoje zajedno donose sve odluke i zaista funkcionišu kao tim - kaže izvor.

Ne želi veliku svadbu

Par je odlučio da se sudbonosno "da" izgovori u manastiru Ostrog, što predstavlja njihovu zajedničku odluku, a to mesto za Jovanu ima posebnu duhovnu simboliku.

- To je bila njihova zajednička odluka. Jovana je želela da se venčaju na mestu koje za nju ima posebnu duhovnu simboliku. Posle crkvenog venčanja uslediće intimno slavlje na Svetom Stefanu, kojem će prisustvovati samo najuži krug porodice i prijatelja. Ona ne želi veliku svadbu, već elegantnu proslavu ispunjenu emocijama - zaključuje izvor blizak voditeljki.

Nakon crkvene ceremonije uslediće intimna i elegantna proslava na Svetom Stefanu. Voditeljka ne želi veliku svadbu, već otmenu zabavu ispunjenu emocijama, kojoj će prisustvovati samo najuži krug porodice i prijatelja.

Alo/Informer

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