Na domaćoj estradi ponovo bukti žestok sukob, a ovoga puta u klinču su se našle Dragica Radosavljević Cakana i Dara Bubamara.

Povod za novi estradni rat bio je komentar koji je Dara Bubamara izrekla u jednom televizijskom muzičkom takmičenju na račun naglaska jednog od učesnika. To je očigledno izrevoltiralo Cakanu, koja je odlučila da javno i bez dlake na jeziku progovori o koleginici.

Dragica Radosavljević Cakana je na društvenim mrežama ostavila oštru poruku koja je odmah zapalila internet. Ona nije birala reči, te je na svom zvaničnom Instagram profilu uputila brutalne uvrede na račun Dare Bubamare.

- Jao, glupava Dara kao mangup. Smeta joj naglasak, bože, smalatotine napumpane. Eto, morala sam ovo da kažem. Dakle, Dara je stvarno sramota za bilo šta, a kamoli za muziku. Pritom misli da je opako duhovita, a zapravo... Budaletina istripovana, visoka metar i momenat - napisala je Cakana u komentaru koji se brzinom svetlosti proširio estradnim grupama, prenosi Kurir.

Javnost i korisnici društvenih mreža ostali su podeljeni nakon ove objave. Dok su jedni smatrali da je Cakana preterala sa rečnikom, drugi su podržali njen stav i istakli da javne ličnosti moraju imati više obzira prema takmičarima.

"Ne znam šta je ovo"

Ipak, pevačica nije želela da da komentar povodom ove teme.

- Ne znam šta je ovo - rekla je, jasno stavljajući do znanja da ne želi dalje da produbljuje raspravu.

Ovo nije prvi put da se javlja netrpeljivost između dve pevačice. U martu ove godine Cakana je javno komentarisala Darin stil i izgled. Tom prilikom je izjavila da joj "dođe da umre od smeha" kada vidi Daru Bubamaru.

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