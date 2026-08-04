Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) objavio je kalendar isplate penzija po kategorijama. Prema poslednjim zvaničnim podacima Fonda PIO za jun 2026. godine ukupan broj penzionera u svom kategorijama je 1.664.786.

Prema zvaničnom rasporedu Fonda PIO, isplata penzija za jul 2026. godine kreće danas, 4 avgusta.

Isplata 4. avgusta

Za penzionere iz kategorije samostalne delatnosti isplata počinje danas, 4. avgusta 2026. na tekuće račune. Istog dana kreće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta za ovu kategoriju. Prema poslednjim podacima Fonda PIO kategorija samostalne delatnosti broji 123.110 penzionera.

Isplata 5 avgusta

Narednog dana novac na svojim račinam mogu da očekukuju korisnici iz kategorja poljoprivredni i vojni penzioneri. Penzije će im biti isplaćene 5. avgusta 2026. na tekuće račune, a istog dana počinje i isplata na kućne adrese i putem pošta.

Prema podacima Fonda PIO kategoriju poljoprivrednici čini 121.020 penzionera.

Isplata 10. i 11. avgusta

Za najbrojniju grupu penzionera, kategoriju zaposleni, koju prema podacima Fonda PIO čini 1.420.656 penzionera islata kreće 10. avgusta.

Preciznijem isplata na kućne adrese i na šalterima pošta počinje 10. avgusta, dok će korisnicima koji novac primaju na tekuće račune penzija biti uplaćena 11. avgusta.