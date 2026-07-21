Pevačica Marija Šerifović spakovala je kofere i otputovala na zasluženi odmor sa sinom Mariom i prijateljima, gde krstare Jadranom i uživaju za sve pare, a slika koju je objavila na društvenim mrežama mnoge je nasmejala.

Naime, mali Mario se našao za volanom motornog čamca, te nema sumnje da je bio uzbuđen. Marija ga je snimala sa leđa dok je dečak bio u ulozi kapetana, a njihovoj sreći nije bilo kraja.

Podsetimo, sa primorja se Marija oglasila pre nekoliko dana naglasivši da "Savršen odmor počinje sad".

Ona je pre odlaska u Hrvatsku, sa sinom i majkom Vericom uživala na crnogorskom primorju, gde su dane provodili zajedno, sunčajući se i odmarajući na plaži, u kojoj je Mario najviše uživao.

Svojevremeno je otkrila kako se snalazi u ulozi majke, te da uživa u svakom trenutku koji provodi sa sinom, ističući da bi ga pokazivala u svakom trenutku i delila trenutke koje zajedno svakodnevno beleže.

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