Popularni sastav THFC postavio je visoke zadatke kada je domaća rep scena u pitanju, a sada su pecnuli kolege rečima da bez repera retko koji narodnjak može da ima kvalitetnu pesmu.

Oni tvrde da su i oni svojevremeno od mnogih učili, ali da su se vremena kada je muzika u pitanju i te kako promenila.

-U svakom poslu, pa i u ovom svako koliko se trudi, toliko novca napravi.

Sada se narodnjaci šlihtaju nama, traže da im napravimo pesme i generalno nijedan narodnjak ne može da dobije dobru pesmu, a da mu je ne napravi recimo Cobi. Ima pevača koji su legende narodne muzike, oni su izuzeci sa svojim pesmama. Generalno su se svi produkcijski okrenuli ka nama reperima. Džala, Buba, Cobi, napravili su neki hitove Magla Bendu. Pričamo o novijim izvođačima, koji se okreću onome što mladi kantautori i producenti rade. Svi bi želeli da budu kul, ali od mnogih smo i mi učili. Radili bismo recimo sa Milančetom Radosavljevićem - rekli su momci iz grupe THCF za Alo!

Borko progovorio o razvodu

Borko Vujičić je progovorio i o razvodu, te je otkrio da li je to i u kolikoj meri bila inspiracija za tekstove koje rade.

-Nije razvod uticao ni na šta jer se naša muzika ne bavi takvim temama. Inspiraciju tražim uvek u nekim drugim stvarima - rekao je reper.

Oni su inače, nastupili na ovogodišnjem festivalu kulture mladih Srbije, koji se već dugi niz godina održava u Knjaževcu, te su atmosferu doveli do usijanja.

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