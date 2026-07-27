Sve više ljudi traga za imanjima u prirodi koja mogu da posluže za život, poljoprivredu ili razvoj seoskog turizma. Upravo jedan takav oglas privukao je pažnju u Fejsbuk grupi "Prodaja povoljnih kuća i placeva Beograd i okolina".

Na prodaju je kompletno seosko domaćinstvo u selu Stogazovac, udaljenom oko 10 kilometara od Knjaževca, ukupne površine 45.255 kvadratnih metara (4,52 hektara). Cena je 33.000 evra.

Kuća na dve etaže i štala sa garažom

Na imanju se nalazi porodična kuća površine oko 100 kvadratnih metara, raspoređena na dve etaže.

Prizemlje čine terasa, trpezarija, kuhinja, kupatilo i dve sobe, a, prema navodima iz oglasa, potrebno je renoviranje.

Sprat je u sivoj fazi i sastoji se od terase, ulaznog salona i tri sobe.

U sklopu domaćinstva nalazi se i štala sa garažom, površine oko 120 kvadratnih metara.

Više od 40 parcela i izlaz na reku

Jedna od najvećih prednosti ovog imanja jeste izlaz na čistu reku.

Kućne parcele imaju oko 39 metara obale, dok se još dve parcele takođe nalaze uz reku, pa ukupno domaćinstvo obuhvata više lokacija sa direktnim pristupom vodi.

Vlasnik navodi da je reka izuzetno čista i da u njoj ima rakova, kao i da je zemljište pogodno za različite namene – od ribnjaka i bazena do plastenika ili drugih poljoprivrednih sadržaja.

Ukupno se prodaje više od 40 parcela, koje zajedno čine imanje od 4,52 hektara.

U blizini prirodnih znamenitosti

Domaćinstvo se nalazi na svega nekoliko stotina metara od Spomenika prirode Knjaževački meteori – Klisura Ždrelo, kao i u blizini poznatog izvora Božija trpeza, zbog čega vlasnik smatra da lokacija ima potencijal i za razvoj turizma.

Cena je fiksna

Kako je navedeno u oglasu, cena kompletnog domaćinstva iznosi 33.000 evra i fiksna je.

U cenu su, prema tvrdnjama prodavca, uključeni i troškovi izrade ugovora, overe, novog priključka trofazne struje, kao i porez na prenos apsolutnih prava.