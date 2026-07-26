Pevač i rijaliti učesnik Mirko Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, svojevremeno je kupio ogromno imanje i kuću u blizini Fruške gore.

Rešen da ispuni želju ćerke Sare i da realizuje njenu ideju, Mića je pazario imanje na jednoj od naših najlepših planina.

- To je raj na zemlji! Nalazi se u jednom selu u podnožju Fruške gore, radi se o ogromnom imanju i kući staroj oko 180 godina, ali je dobro očuvana. U toku je pravna faza, a celu tu priču sam prepustio poznatom pravniku, kako bih bio miran da će sve biti u najboljem redu. Zatim će krenuti radovi, bazen, letnjikovac i sve ostalo što je potrebno za potpuno uživanje - rekao je Lepi Mića 2020. godine.

"Zajedno ćemo uživati"

- To je ideja moje ćerke, njena je priča, ja odrađujem samo neke tehničke stvari. Ali biće mesto za zajedničko uživanje - dodao je Mića, a nije mogao da sakrije svoje zadovoljstvo zbog kupovine.

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