Dve osobe provalile su juče u jednu kuću u Velikoj Plani, a policija intenzivno traga za njima. Sada je isplivao i snimak sa sigurnosnih kamera, a ako prepoznate provalnike obavezno obavestite policiju.

Naime, na društvenoj mreži Instagram osvanuo je snimak na kojem se vidi kako muškarac i žena ulaze u kuću i raspoređuju se.

Kako se može videti, muškarac ulazi u prostoriju iz hodnika, dok žena ostaje u njemu kod ulaznih vrata, očigledno "čuvajući leđa".

U jednom trenutku ženska osoba nešto preteći govori muškarcu i odmah zatim se brzo udaljavaju iz kuće.

- Osobe sa snimka sigurnosne kamere su danas izvršile provalu u kuću u Velikoj Plani. Ako ih prepoznajete ili ih negde primetite, molimo vas da odmah obavestite policiju. Hvala svima koji podele objavu - navodi korisnica društvene mreže koja je podelila video zapis sa sigurnosne kamere.

Nije poznato da li je nešto ukradeno iz kuće u koju je provaljeno.

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