Snažno nevreme praćeno jakim vetrom pogodilo je Skoplje, a iza sebe je ostavilo pustoš i ogromnu materijalnu štetu. Među onima čiji su domovi uništeni našao se i poznati šoumen, voditelj i pevač Bojan Jovanovski, javnosti poznatiji kao Boki 13.

Boki 13 se oglasio na svojim društvenim mrežama, gde je pratiocima prikazao dramatične i potresne snimke iz Skoplja.

Na snimcima se jasno vidi razorna moć oluje koja je protutnjala gradom, kao i trenutak kada snažan vetar odnosi krov sa njegove luksuzne vile u koju se tek nedavno uselio.

- Odleteo mi je krov sa kuće. Da mi uzmu sve, auu - napisao je utučeni Boki 13 uz video-snimak koji je objavio na mrežama.

Nakon prolaska oluje gradske ulice su ostale prekrivene delovima krovnih konstrukcija, granama i drugim materijalom koji je vetar razneo po naseljima.

Nedavno opljačkan

Inače, Bojan Jovanovski našao se nedavno na meti lopova. Kako je sam objavio, njegova kuća u Skoplju je opljačkana, a iz nje su iznete mnoge dragocenosti.

- Da, ušli su i opljačkali sve. Uzeli su mi nakit, satove, tašne, preko deset "ermes" modela, "šanela", 100 naočara... Uzeli su mnogo stvari, sve su uzeli. Dok je stiglo obezbeđenje, odneli su to što su odneli. Znam kolika je šteta, al' sad ne bih da idem u detalje zbog istrage. Inače, ako nešto mrzim, mrzim lopove. Mislim, ja sam u zatvoru bio sa svakakvima. Bili su to i lopovi, i možda sam i sedeo, pričao i družio se s njima, ali mrzim ih - rekao je Boki, pa otkrio na koga sumnja.

- Pa ne znam koliko mi je blizak, ali ta osoba je bila u mom neposrednom društvu ili je radila za mene. Zamisli, ja pevam "da mi uzmu sve" i dan-dva pre premijere pesme to mi se i dogodi. To je Marina Tucaković pričala: "Pazi šta prizivaš i otpevaš." I stvarno je tako - dodao je voditelj i pevač.

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