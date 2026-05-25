Pevačica Stanojka Mitrović Ćana otvorila je dušu pred svoj prvi solistički koncert u Beogradu, otkrivši kakva je atmosfera u njenom domu, koji kolege će joj biti gosti na nastupu, kao i šta misli o aktuelnim dešavanjima na estradi.

Ćana je priznala da će na binu izaći na poseban način, uz element iznenađenja po kojem je, kako kaže, prepoznatljiva.

- Naravno, to se svakako od mene ne očekuje. Neko sam ko je faktor iznenađenja. Iznenađenje na mnogim nivoima. Pošto ste svi pitali s početka, onda sam ja shvatila da moram da dođem malo drugačije nego što je standard, da se izađe na scenu i samo peva. Mislim da će biti nešto jako zanimljivo, da će publika biti zadovoljna, a i vi ćete imati materijala - rekla je Ćana.

Govoreći o tome zašto je dugo čekala na prvi solistički koncert, pevačica je istakla da u početku nije smatrala da ima dovoljno sopstvenih pesama.

-Ne znam, iskrena da budem, nemam pravi odgovor. Prvo sam dugo mislila da nemam dovoljan broj pesama, jer sam sebi zacrtala da treba da budu isključivo i samo lične numere. Onda sam godinama unazad videla neke ljude koji imaju jednu, dve pesme, pa smo svedoci i novog trenda da dečko ima devet, deset koncerata bez svoje pesme ili sa jednom svojom, a sve ostalo su tuđe pesme, tako da sam shvatila da to možda nije presudno i odlučila da pravim koncert - objasnila je ona.

Pevačica se pohvalila i da je izgubila određeni broj kilograma u pripremama za beogradski nastup.

- Jesam, moram da kažem da sam minus devet kila. Nisam se preterano time bavila, zbog obaveza i stresa sam bila na režimu ishrane da bih imala više energije. Lakše mi je, bolje se osećam i pripremam se u svakom smislu - navela je potom.

Ona je otkrila i da će veliki broj kolega prisustvovati koncertu.

-Jeste, dosta kolega, pogotovo mlađih. Stvarno su mi rekli i Uroš Živković i Kaća Grujić i Andreana Čekić, da nekog ne zaboravim, doći će i Maja Marijana, Nada Obrić, Milena Plavšić. Mnogo njih se najavilo, za neke čekam potvrdu jer je subota i većina radi. Ana Kokić je takođe rekla da dolazi. Nezahvalno je nabrajati, da nekog ne preskočim - istakla je pevačica.

"Tri puta sam mislila da je rastava braka"

Ćana je priznala da su joj sin i suprug najveća podrška uoči koncerta, ali i da u organizaciji ponekad dolazi do sitnih nesuglasica.

- Najveća stvarno. I oni proživljavaju sve sa mnom. Naravno, to je velika organizacija i ima stresa jer ne ide uvek sve po planu. Čak i običan dan ume da se zakomplikuje, a kamoli ovako nešto. Ali to su sitnice koje u hodu rešavamo. Svesni smo tenzije pred koncert. Ja sam se smejala kada je Ivana Selakov rekla: "Tri puta sam mislila da je rastava braka“. Kod nas nije došlo do toga, ali imamo još vremena - rekla je kroz osmeh.

Dodala je i da sin još uvek nema planove za brak, kao i da ne bi želela da živi sa snajom pod istim krovom.

- Sin ništa nije najavio niti govori o tome. Ne volim da zapitkujem, smatram da će mi reći ono što treba da znam, a njegove tajne zadržava za sebe - bila je iskrena.

O incidentu na nastupu Đanija

Dotakla se i neprijatnosti koju je njen kolega Radiša Trajković Đani doživeo na svadbi, kada ga je gost ujeo za stomak.

- Nisu mi se dešavale takve stvari. Đani je opušten i šaljiv, mislim da nije bilo zlonamerno, ali moglo je da bude ozbiljno. Bila sam zabrinuta kada sam čula, ali srećom se dobro završilo.Ljubazna sam, ali imam granicu koja se ne prelazi - objasnila je.

Prekomentarisala pobednicu Evrovizije

Na kraju je prokomentarisala i pobedničku pesmu "Evrovizije", istakavši da joj se dopada savremeni trend.

- Jesam, čula sam. To je novi trend, a Evrovizija odavno ne presuđuje samo kvalitet, već kompletan paket. Devojka je zaista paket - zaključila je Stanojka.

