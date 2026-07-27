Piše: Emil Han

Neviđena tragedija! Petoro alpinista iz Bosne i Hercegovine nastradalo je u Rusiji planinareći na Elbrusu! Dvoje je uspelo da se spase, dok je ostalih petoro ostalo zaglavljeno na ledenom vrhu - svi poginuli su iz Zenice!

Kako saznajemo, petoro bosanskohercegovačkih alpinista stradalo je 25. jula na Elbrusu, najvišem vrhu Rusije i jednom od najzahtevnijih planinarskih odredišta u Evropi, a među njima je i cenjena doktorka iz Tuzle Meliha Čaušević, maksilofacijalni hirurg i veliki zaljubljenik u planinarenje. Tragedija koja je potresla planinarsku zajednicu dogodila se nakon naglog pogoršanja vremenskih uslova tokom uspona sedmočlane ekspedicije iz Bosne i Hercegovine.

Prema informacijama koje je objavio portal Avaz, među stradalima su dr Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, svi iz Zenice. Preživeli članovi ekspedicije su Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Tragične vesti potvrdio je i načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović:

- Mogu vam samo potvrditi da su svi poginuli iz Zenice - dvoje članova GSS Zenica i troje članova Planinarskog društva „Vedro“. Samo su uspeli da se spasu Haris Adilović i Kemal Vidimlić - rekao je Hrustanović.

On je dodao da bi da nije zadobio povredu kolena, verovatno i sam bio deo ove ekspedicije.

- Tragične vesti dobio sam još juče. Od tada sam u kontaktu s Ministarstvom spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, ali u ovom trenutku ne mogu saopštiti više detalja - naveo je Hrustanović.

Drama na Elbrusu počela je kada je sedmočlana grupa krenula u osvajanje vrha visokog 5.642 metra. U početku su vremenski uslovi bili povoljni, ali se situacija ubrzo dramatično promenila. Jak vetar, niska temperatura i veoma loša vidljivost otežali su kretanje planinara, a prema dostupnim informacijama, brzina vetra dostizala je i do 70 kilometara na sat.

Jedan od članova ekspedicije uspeo je samostalno da se spusti sa planine i pozove pomoć, nakon čega je pokrenuta velika spasilačka akcija. Drugi preživeli član pronađen je tokom potrage, a obojica su evakuisana i prevezena u bolnicu, gde im je pružena medicinska pomoć.

Ruske službe za vanredne situacije saopštile su da su spasilačke ekipe pronašle tela dvojice stradalih alpinista, dok je potraga za ostalim članovima grupe bila u toku.

- Jedan od penjača iz Bosne je pronađen živ, a potraga za još trojicom se nastavlja - rekao je tada izvor agencije RIA Novosti.

Prema navodima ruskog Ministarstva za vanredne situacije (MČS), tela stradalih nalaze se na takozvanom sedlu Elbrusa, na nadmorskoj visini od oko 5.350 metara. Njihova evakuacija nije bila moguća odmah zbog izuzetno teških vremenskih uslova, snažnog vetra i slabe vidljivosti.

- Tela dvojice penjača nalaze se na sedlu planine Elbrus na nadmorskoj visini od 5.350 metara i biće evakuisana u zavisnosti od vremenskih uslova - navedeno je u zvaničnom saopštenju.

Rusko Ministarstvo za vanredne situacije objavilo je i snimke sa mesta tragedije na kojima se vide teški uslovi u kojima se odvija spasilačka operacija. Prema informacijama ruske državne agencije RIA Novosti, ekipe nisu mogle odmah da izvuku tela zbog opasnosti po živote spasilaca.

Ova tragedija posebno je pogodila planinarsku zajednicu u Bosni i Hercegovini. Dr Meliha Čaušević bila je poznata kao uspešan lekar, ali i strastveni planinar.

Strani mediji takođe potvrđuju da je grupa planinara ostala zarobljena u ekstremnim vremenskim uslovima. Dok se čeka poboljšanje vremena kako bi tela bila evakuisana, porodice i prijatelji stradalih opraštaju se od ljudi koji su, kako navode njihovi bližnji, živeli za prirodu i planine.

Doktorka prva žena iz Bosne osvojila vrh u Maleziji

Među pet državljana BiH koji su stradali tokom uspona na Elbrus nalazi se i dr Meliha Čaušević. Bila je poznata u bh. planinarskim krugovima po brojnim usponima i velikoj ljubavi prema osvajanju visokih vrhova.

Čauševićeva je prošle godine ispisala istoriju kao prva žena iz Bosne koja se popela na vrh Kinabalua u Maleziji, visok 4.095 metara. Tom prilikom je sa ekipom na vrhu razvila zastavu BiH. U razgovoru za Avaz nakon tog uspeha govorila je o izazovima koje nose velike ekspedicije i važnosti vremenskih uslova.

- Taj vrh je geografski nepristupačan nama, tako da jeste težak za osvajanje, ali mislim da je ta geografska udaljenost zapravo presudila da ja budem prva žena. Potrefilo se da sam bila na pravom mestu u pravo vreme i pružila se prilika koju nisam mogla propustiti - rekla je tada Čauševićeva.

Činjenica

Elbrus je ugašeni stratovulkan na Kavkazu čiji zapadni vrh, s nadmorskom visinom od 5.642 metra, predstavlja najviši vrh Evrope i Rusije.

Emina Jahović otkazala koncert u Zenici

Pevačica Emina Jahović trebalo je juče da održi koncert u Zenici, ali je zbog tragedije otkazala nastup. Povodom toga oglasila se na Instagramu.

- S velikom tugom obaveštavam vas da se moj večerašnji koncert, planiran u okviru Zenica Summer Festa, otkazuje zbog tragične nesreće u kojoj je život izgubilo pet zeničkih planinara. U ovim teškim trenucima, porodicama nastradalih, njihovim prijateljima i svima koji tuguju zbog ovog nenadoknadivog gubitka upućujem iskreno i najdublje saučešće. Moje misli i molitve su uz vas. Neka vam ljubav, zajedništvo i sećanje na vaše najmilije daju snagu da izdržite bol koju je nemoguće opisati rečima.

Hvala vam na razumevanju - napisala je Emina Jahović na storiju.