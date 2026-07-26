U ponedeljak se završila deveta sezona "Elite", a čelnik "Pinka", Željko Mitrović, otkrio je ko je prvi potpisao ugovor za narednu sezonu, koja startuje u septembru, te je otkrio da je u pitanju Anđela Đuričić.

Mitrović nije krio sreću zbog nastavka saradnje, budući da je Anđela jedan od najkomentarisanijih učesnika.

- Anđela je prvi potpisan ugovor za "Elitu 10". To je sad praktično 'All stars' i mislim da ćemo da napravimo čarobnu sezonu koja će biti kombinacija svega najboljeg iz sezona, plus će Toša i Goša dobiti roditelje i ući će Raša i Maša, a to su duplo veći roboti.

Imaćemo puno novih elemenata koji će da budu sadržajno drugačiji kad su zadaci u pitanju, uključujući i snimanje domaćih serija. Drago mi je da je Anđela prvi potpisan ugovor, vicešampion "Elite 9". Skoro da je pobedila, a tad je pobedio Gastoz. Najuspešniji projekat televizijski, radi se o 20 milijardi pregleda. Elita 10 će biti malo različita jer ćemo pokušati da sublimiramio najbolje iz prethonih sezona, ali kasting je ključ. Ovo je prvi ugovor, budite strpljivi, pa ćete videti još iznenađenja - poručio je Željko Mitrović.

Ona se odmah oglasila

Povodom potpisa novog ugovora i ulaska u projekat koji okuplja najbolje iz dosadašnjih sezona, kratko se obratila i sama Anđela.

- Hvala puno na prilici i da vam bude sa srećom deseta sezona - navela je ona.

BONUS VIDEO: