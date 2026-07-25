Sandra Drašković, popularna pod pseudonimom Sani Armani, je pre nekoliko godina naprasno rešila da napusti voditeljski posao i otputuje daleko.

Tek nakon 12 godina Sani je progovorila o otkazu i otkrila šta ju je dovelo do tog koraka.

- Imala sam iskustvo što se tiče kamera, treme i tako toga, ali opet to je nešto drugo, sećam se da mi je Boško Jakovljević pomagao za prvu emisiju, dok sam naučila koji mikrofon ja uzimam, koji bend i tako dalje, on se iznervira. Ali sve se nauči usput, vodila sam emisiju Siti klub, došla sam tamo u montažu i videla šest sati materijala, a emisija traje sat i po, ko će da sedi u montaži dok se taj materijal ubaci, pa onda pregleda... Boško mi je pomogao za tu prvu emisiju, naravno i cela ekipa, Pink je vrlo ozbiljna televizija, imala sam pomoć - rekla je Sandra, a onda i otkrila kakvi su šefovi bili Milica i Željko Mitrović.