Sramne uvrede na račun Srbije, njenog rukovodstva i naroda stižu iz hrvatskog lista, u sprezi sa Albancima.

Bivši visoki jugoslovenski funkcioner Azem Vlasi u intervjuu za Jutarnji list najveći deo razgovora posvetio je Srbiji, njenoj politici prema takozvanom Kosovu i regionu, ocenjujući da se, uprkos promenama vlasti, suštinski nije odustalo od ciljeva koji su, prema njegovim tvrdnjama, oblikovani još krajem osamdesetog veka.

Vlasi tvrdi da je Jugoslavija bila uređena tako da omogući dominaciju Srbije, a da je pitanje Kosova predstavljalo početak politike koja je kasnije dovela do raspada zajedničke države. Ističe da je još krajem osamdesetih upozoravao rukovodstva Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine da se Srbija neće zaustaviti na Kosovu, već da će svoje političke ambicije proširiti i na druge republike.

-Inače, priča o „srpskom Kosovu“ traje od 1389. godine, ali ono tokom tog dugog perioda (osim silom od 1912. do 1941. godine i u nekom obliku do 1966, a zatim i od 1989. do 1999. godine) zapravo nije pripadalo Srbiji. Tako da priča o „srpskom Kosovu“ nema veze sa stvarnošću, kaže Vlasi.

"Studenti ne mogu da promene Vučićev režim jer se on oslanja na seljaštvo i polupismenu Srbiju", kaže bivši jugoslovenski funkcioner u naletu rasizma.

Dodaje kako je Srbiji je stalo samo do evropskih pristupnih fondova, glumi da želi članstvo u EU.

-Ne postoji nijedna članica EU koja istovremeno nije i članica NATO-a. Vučić govori o vojnoj neutralnosti, a kupuje kineske balističke rakete i slično rusko oružje. To jasno pokazuje kuda Srbija ide. Ne može se u EU, a ne biti u NATO-u. Uz to i „čelično“ prijateljstvo sa Kinom i Rusijom. Srbija je ruski igrač u regionu koji služi namerama Rusije da održava nestabilnost u regionu, sve to u inat Evropi i Zapadu, tvrdi Vlasi.