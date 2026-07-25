Novi skandal trese domaću javnost nakon što je Kristina Spalević objavila uznemirujući snimak iz automobila u kom se nalazila sa bivšim partnerom Kristijanom Golubovićem.

Bivša rijaliti učesnica je ovaj događaj opisala kao jedan od najtežih trenutaka koje je preživela tokom veze sa Golubovićem, ističući da će tek otkriti sve detalje i istinu o onome što se dešavalo iza zatvorenih vrata.

Na snimku koji je izazvao burne reakcije vidi se Kristijan za volanom dok između njega i Kristine, koja sedi na zadnjem sedištu, dolazi do žustre rasprave.

Situacija je eskalirala kada se Golubović tokom svađe naglo usmerio i krenuo kolima ka zidu. Prema rečima Spalevićeve, ona je u tom trenutku bila trudna i u naručju je držala njihovog sina Kostu, strahujući za sopstvenu bezbednost i bezbednost deteta.

Uz objavljeni video Kristina je poslala snažnu poruku kojom je dodatno šokirala pratioce.

- Dosta za večeras. Datum i vreme imate gore. Trudna držim Kostu. Čekam pitanje: "Kako si ga izazvala?" - napisala je Kristina.

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