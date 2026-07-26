"Održali smo sastanak o dubokim udarima... Danas smo se složili da nastavimo naše operacije i ažurirali smo listu prioritetnih ciljeva - u skladu sa stvarnim uticajem na Rusiju i njenom sposobnošću da nastavi i produži ovaj rat", istakao je Zelenski u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, dometi za udare na ciljeve u Rusiji već su veći od 3.000 kilometara, a Ukrajina gradi kapacitet za delovanje na većim daljinama.

Zelenski je dodao da ukrajinski dronovi mogu da dosegnu ciljeve u regionu Urala, Sibira i drugim delovima Rusije daleko od Moskve.

Zelenski je rekao da je od početka godine, u okviru sprovođenja plana udara dugog dometa, već izvršeno više od hiljadu takvih misija u kojima su pogođeni naftni objekti, kritični vojno-proizvodni objekti i sistemski važni ruski logistički objekti.

Naglasio je da je glavni dilj dugoročnog pritiska motivisanje Rusije da se vrati diplomatiji, zbog komplikacija u proizvodnji komponenti za oružje, nafte i drugih ekonomskih gubitaka.

"Uputili smo sve neophodne predloge političkom rukovodstvu Rusije da se rat okonča dostojanstvenim mirom. Svi partneri znaju šta je potrebno. Naša preciznost efikasno radi na stvaranju uslova za pravu diplomatiju", rekao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je naglasio da prisustvo strateške duboke pozadine, koje je dugo bilo ruska prednost zbog veličine zemlje, sada postaje poseban problem za rusko političko i vojno rukovodstvo, budući da je većina ruske protivvazdušne odbrane koncentrisana oko Moskve, državnih rezidencija, Krimskog mosta i Sankt Peterburga.