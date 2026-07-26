Povodom uznemirujućih materijala koje je objavila Kristina Spalević, a na kojima, prema njenim rečima Kristijan Golubović zlostavlja, muči i na kraju usmrćuje njihovog psa rase čivava, oglasilo se Udruženje za zaštitu životinja.

Iz ove organizacije uputili su apel nadležnim organima da bez odlaganja provere sve što je isplivalo u javnost, pa su podvukli da, iako se mora poštovati pretpostavka nevinosti i niko ne može biti osuđen pre vremena, ovako teške i ozbiljne optužbe zahtevaju brzu, detaljnu i objektivnu istragu.

-Kao udruženje za zaštitu životinja, sa velikom zabrinutošću pratimo javne navode koje je poslednjih dana iznela Kristina Spalević. Pored tvrdnji o nasilju nad njom i decom, u javnost su iznete i izuzetno ozbiljne optužbe koje se odnose na zlostavljanje i usmrćivanje životinja. Prema njenim javnim objavama, navodi da poseduje video-snimke i veterinarsku dokumentaciju, te da je deo materijala već predat nadležnim organima. Ukoliko su ovi navodi tačni, ne govorimo samo o nasilju u porodici, već i o krivičnim delima protiv dobrobiti životinja. Nasilje nad životinjama nikada ne sme biti zanemareno niti opravdano, bez obzira o kome je reč i kakav status ta osoba ima u javnosti.

Zbog toga javno pozivamo nadležno javno tužilaštvo, policiju i veterinarsku inspekciju da ispitaju sve navode koji se odnose na zlostavljanje i ubijanje životinja i, ukoliko postoje osnovi sumnje i dokazi, pokrenu odgovarajuće postupke u skladu sa zakonom. Istovremeno pozivamo i sva udruženja za zaštitu životinja da ne ćute kada postoje javno iznete tvrdnje o zlostavljanju životinja. Naša je obaveza da reagujemo uvek, bez obzira na ime, prezime ili popularnost osobe protiv koje se navodi iznose - navode u saopštenju.

Filip Car objavio mučenje psa

Podsetimo, javnost u regionu je u potpunom šoku nakon najnovijih objava Filipa Cara, koji je nastavlja brutalan rat protiv Kristijana Golubovića, pa je sada objavio i drugi snimak na kom se vidi kako pozira sa psom kog je prethodno zlostavljao, nakon čega je životinja uginula.

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