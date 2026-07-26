Stravičan zločin potresao je danas selo Gornjane kod Bora, gde je, prema prvim nezvaničnim informacijama, mlađi muškarac ubio svoju vanbračnu suprugu, a potom izvršio samoubistvo.

Prema saznanjima Telegrafa, tragedija se dogodila u njihovoj porodičnoj kući, gde je policija izašla na teren nakon poziva članova porodice.

Prizor koji su zatekli bio je jeziv – u dvorištu su pronađena tela muškarca i žene, dok su tragovi krvi ukazivali na stravičan događaj koji je prethodio dolasku policije.

Prema prvim rezultatima istrage, sumnja se da je reč o ubistvu i samoubistvu

Meštani ovog sela ostali su u šoku nakon vesti o tragediji, a nadležne ekipe obavljaju uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i motiv koji je doveo do krvavog zločina.

Više informacija biće poznato nakon završetka policijskog uviđaja.

(Telegraf.rs)