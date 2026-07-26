Iranski zvaničnici upozoravaju da ovakve provokacije direktno guraju međunarodnu zajednicu ka globalnoj katastrofi.

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči izjavio je da je Ukrajina, po nalogu Izraela, napala iranski trgovački brod u Kaspijskom moru kako bi uvukla Evropu u rat na Bliskom istoku.

-Zelenski je napao iranski trgovački brod, pri čemu je poginuo jedan mornar. To je flagrantno kršenje Povelje UN, izvršeno po nalogu Izraela s ciljem da se Evropa uvuče u njegov rat, napisao je Aragči na društvenoj mreži Iks.

Ovim povodom razgovarali su inistar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči.

Lavrov je izrazio saučešće povodom pogibije iranskog mornara u tom napadu.

Kako se navodi, šef iranske diplomatije je tokom razgovora istakao neophodnost sprečavanja „avantura kijevskog režima“.

Arakči je takođe informisao Lavrova o diplomatskim koracima usmerenim ka deeskalaciji tenzija na Bliskom istoku.