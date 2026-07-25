Nakon što je najavila rat bivšem izabraniku Kristijanu Goluboviću, zbog svih njegovih javnih izjava, Kristina Spalević se ne zaustavlja sa objavljivanjem dokaza o svemu što je doživela tokom odnosa sa njim.

Javni sukob između bivših partnera ne prestaje, a Kristina je sada na svom Instagramu objavila snimak na kome se vidi kako Kristijan rastura sobu i potpuno uništava nameštaj u porodičnom stanu.

- Lagano zagrevanje, čekam sledeću budalaštinu i ide snimak od koga nikom neće biti dobro, njemu najmanje. Svaki stan u kome smo živeli izlomio je, iživljavao se, naravno sve pored dece. Ovaj plakar pao je centimetar od sina. Zato sam sa decom zamalo tri puta ostala na ulici jer niko nije hteo da nam izda stan - poručila je Kristina u uznemirujućem videu.

Zaleteo se kolima u zid

Podsetimo, Kristina je prethodno objavila uznemirujući snimak iz automobila u kom se nalazila sa bivšim partnerom Kristijanom Golubovićem.

Bivša rijaliti učesnica je ovaj događaj opisala kao jedan od najtežih trenutaka koje je preživela tokom veze sa Golubovićem, ističući da će tek otkriti sve detalje i istinu o onome što se dešavalo iza zatvorenih vrata.

Na snimku koji je izazvao burne reakcije vidi se Kristijan za volanom dok između njega i Kristine, koja sedi na zadnjem sedištu, dolazi do žustre rasprave.

Situacija je eskalirala kada se Golubović tokom svađe naglo usmerio i krenuo kolima ka zidu. Prema rečima Spalevićeve, ona je u tom trenutku bila trudna i u naručju je držala njihovog sina Kostu, strahujući za sopstvenu bezbednost i bezbednost deteta.

Uz objavljeni video Kristina je poslala snažnu poruku kojom je dodatno šokirala pratioce.

- Dosta za večeras. Datum i vreme imate gore. Trudna držim Kostu. Čekam pitanje: "Kako si ga izazvala?" - napisala je Kristina.

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