Nakon što je javnost uznemirila vest o slučaju psa rase čivava, Filip Car se oglasio i žestoko prozvao nekadašnjeg rijaliti rivala Kristijana Golubovića.

On je sada pomenuo i svoj odnos sa Kristinom Spalević, kao i da je to razlog besa koji Golubović ima prema njemu dodatno.

-Sa 60 godina tumaraš okolo, kradeš, lažeš, ucenjuješ, prozivaš sve nas i glumiš nam kriminalca, a u isto vreme živiš po narkomanskim gajbama, žickaš 100 evra od Marka Džeka i Jordanke i snimaš p****e od 30 evra! G***o mi se ne skida s leđa jer sam nekada bio sa njegovom ženom u rijalitiju! Bolesnik od tog dana nije prestao da ispira mozak ni meni ni njoj! A ko god me je ikada dirao bez razloga, n***o sam mu se majke, a i tebi ću kad-tad, veruj mi!

Ja nisam kriminalac, pošten sam momak i nikoga ne diram. Živim svoj život, ali kada me dirate, čekam vas na volej da vam se u****m u život na sve moguće načine - naveo je Car.

Objavio privatnu prepisku

Inače, Filip Car je na svom Instagramu objavio privatnu prepisku sa Kristijanom Golubovićem, u kojoj se pominju ozbiljne pretnje i uvrede.

Nakon što su privatne poruke izašle u javnost, a u kojima Golubović piše o odlaženju iz zemlje i brutalnim pretnjama, Filip Car se oglasio na društvenim mrežama i uputio mu brutalnu poruku.

- Meni ćeš po**šiti k***c kad god budeš hteo olupina stara, a ustaša ti pokojni otac. Ali neka institucije zaštite ovu ženu Kristinu, da ne bi gledali tragediju, jer kompleksaš bolesni nije dobro i ne zna šta radi - napisao je Filip Car uz fotografiju.



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