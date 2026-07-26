Po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprava za tehniku, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, uhapsili su S.S. (55) iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da je na društvenoj mreži "Facebook" postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsedniku Republike.

Sumnja se da je osumnjičeni sa profila na društvenoj mreži „Facebook“ objavio video-snimak u kojem je, uz pokazivanje noža, uputio direktne pretnje smrću predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i glavnom i odgovornom uredniku lista „Informer“ Draganu J. Vučićeviću.

Policija je brzom identifikacijom osumnjičenog, preduzimanjem operativnih mera i radnji locirala i uhapsila osumnjičenog, dok je u toku dalje preduzimanje mera i radnji u skladu sa zakonom.

Osumnjičenom S.S. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ovaj muškarac je predsedniku Vučiću zapretio ubistvom i odsecanjem glave na snimku koji je napravio kamerom dok je vitlao velikim nožem.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Ugrožavanje sigurnosti.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje.

Osumnjičeni S.S. je iz mesta Velika Sugubina, opština Kragujevac.