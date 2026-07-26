Istovremeno, Teheran tvrdi da su njegovi uzvratni udari primorali Vašington da preispita svoju regionalnu strategiju.

"Amerikanci su obustavili svoje napade tokom prethodne dve noći. Pošto se naša strategija u osnovi zasniva na uzajamnom odgovoru, i mi smo obustavili naše vojne operacije", rekao je Akraminija, prenosi Al Arabija.

Prema njegovim rečima, iranske snage su prethodno izvele koordinisane operacije protiv američkih položaja, uključujući vazdušne i raketne udare, kao i napade bespilotnim letelicama na ciljeve u Kuvajtu, Kataru i Erbilu u Iraku.

Akraminija je ocenio da su te operacije "zaustavile" američku regionalnu strategiju i primorale Vašington da promeni svoj pristup na Bliskom istoku, navodi Press TV.

On je naveo da je Iran pokrenuo uzvratne napade nakon, kako tvrdi, kršenja obaveza Sjedinjenih Američkih Država iz memoranduma o razumevanju postignutog prošlog meseca, kao i pokušaja uspostavljanja pomorskog koridora kroz Ormuski moreuz.

Prema njegovim rečima, mete iranskih operacija tokom prethodnih 15 dana bile su američke baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu, koje je opisao kao među najvažnijim vojnim objektima Vašingtona u regionu.