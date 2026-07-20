Dragana Mirković se oglasila i saopštila da se koncert, zakazan za 25. jula na Žabljaku, odlaže zbog Dana žalosti.

Naime, Dragana Mirković obavestila je svoje fanove da je koncert zakazan za 25. jul na Žabljaku odložen zbog Dana žalosti, koji je u toj opštini proglašen nakon tragičnog događaja u kojem je jedna osoba izgubila život.

- Dragi moji, zbog Dana žalosti, koncert na Žabljaku zakazan za 25. jul se pomera, bićete obavešteni. Hvala puno na razumevanju, voli vas vaša Dragana Mirković - piše u objavi pevačice.

Prekinula koncert u Hrvatskoj

Inače, Dragana Mirković je morala da prekine koncert u Hrvatskoj jer joj je pozlilo na bini.

Dragana je nastupila na otvaranju jednog kluba u Hrvatskoj, ali je usled zdravstvenih problema bila primorana da koncert privede kraju pre vremena. Na snimcima koji su ubrzo postali viralni vidi se kako se pevačica naslanja na stolicu, vidno potresena i u suzama.

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