Pevačica Emina Jahović otvoreno je govorila o svom privatnom životu, karijeri i aktuelnim dešavanjima na estradnoj sceni.

Tokom razgovora dotakla se različitih tema, uključujući modu, porodicu, Novi Pazar, muziku i životne lekcije koje je stekla tokom godina.

Iako je mnogi smatraju jednom od najsofisticiranijih i najotmenijih dama javne scene, Emina ističe da danas na modu gleda znatno drugačije.

-Moda mi je i dalje važna, ali ne u onoj meri kao ranije. Smatram da to više nije toliko "in" kao nekada. Danas mnogo više cenim zdrav život, negovanu kosu i kožu, kao i jednostavnost - rekla je pevačica.

Osvrnula se i na period kada je, kako kaže, preterano kupovala garderobu.

- Mnogo se kajem zbog toga, ne zato što sam trošila novac na te, sada iz mog ugla, nebitne stvari, već zato što mi se čini da je sve to bilo besmisleno. Uglavnom sam tu garderobu kasnije poklanjala - istakla je potom.

"Sve je nestalo"

Pevačica je zatim ispričala i jednu, kako je sama nazvala, nesvakidašnju priču koja je iznenadila voditeljku i publiku u studiju.

Tokom jedne selidbe odlučila je da deo svoje vredne garderobe, obuće i torbi proda i prihod usmeri u humanitarne svrhe.

Međutim, kako navodi, nakon što je predala stvari osobi koja joj je predstavila ceo projekat, više nikada nije uspela da stupi u kontakt s njom.

- Odvojila sam veliku količinu garderobe, torbi i cipela. Predala sam sve jer sam se selila i nisam mogla da nosim stvari sa jedne lokacije na drugu. Međutim, ta osoba mi se više nikada nije javila, sve je nestalo - ispričala je pevačica.

Progovorila o odnosu sa decom

Govoreći o porodici, emotivno je opisala odnos sa svojom decom.

- Imam sreću što su mi deca dobra, skromna i normalna. Možda su čak i previše skromna s obzirom na uslove u kojima su rođena i u kojima odrastaju - navela je ona.

Na kraju razgovora otkrila je i da uživa u kulinarstvu, posebno ističući da voli da jede lovačke šnicle koje priprema njena majka.

Alo/Blic