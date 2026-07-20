Voditeljka i urednica Dnevnika na RTS, Milica Nedić, jedno je od najprepoznatljivijih i najomiljenih TV lica, a kako ne priča previše o svom privatnom životu, mnoge je zanimalo kakva je situacija sa njenim bračnim stanjem.

Naime, sin i muž Milice Nedić njen su centar sveta, a malo ko zna ko su i kako oni izgledaju.

Ugledna novinarka već decenijama uživa u skladnom braku sa kolegom koji je u novinarskim krugovima i te kako poznat i cenjen.

Reč je o Milanu Nediću, dugogodišnjem direktoru Radio Beograda sa kojim je iz velike ljubavi dobila sina Nikolu, te ljudi iz njihovog okruženja takođe za njih imaju samo reči hvale.

Porodica joj je najveća podrška

Milica je svojevremeno govorila o poslu, ali i tome kako joj je uvek draže da čuje kritiku, nego pohvalu.

.Mnogo naučenog u poslu dugujem suprugu Milanu. Volim da čujem njegove pohvale o svom radu, mada su mi draže kritike. Sa svakim novim danom učim i od sina Nikole, perspektivnog, obrazovanog i ambicioznog studenta, koji je prava riznica mudrosti, duhovitosti i mladalačke snage koja daje onu najvažniju, životnu. Bez njihovog, i ogromnog razumevanja roditelja, brata i prijatelja, ja ne bih bila ja - istakla je Nedićeva svojevremeno za "Novosti", ne tajeći da joj je porodica najveća podrška.

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