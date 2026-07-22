Ćerka fudbalske legende Dragana Džajića, Dragana Džajić od danas je deo Sportske redakcije RTS-a.

Ona ne krije oduševljenje zbog novog poglavlja u poslovnom životu, te tvrdi da je raduje što će od velikih stručnjaka moći da upija znanja.

- Na RTS dolazim sa željom da svojim radom i energijom doprinesem budućim uspesima najstarije i najveće televizijske sportske redakcije u zemlji. Raduje me to što ću imati priliku da usavršavam znanje uz najbolje sportske novinare i urednike - rekla je Dragana Džajić.

Ona priznaje da je opred njom veliki zadatak.

-Preda mnom je veliki zadatak, jer nas u narednom periodu očekuje niz sportskih događaja koje će prenositi RTS. Pre svega mislim na kvalifikacije za Ligu šampiona i Evropsko prvenstvo u atletici.

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