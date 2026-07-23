Voditeljku Draganu Katić javnost godinama unazad gleda na malim ekranima, a to koliki je profesionalac pokazuje i činjenica da je snimala emisiju na dan kada joj je suprug preminuo.

Dragana je naime, posle dužeg vremena otvorila dušu, te je otkrila kako je uspela sve da prebrodi.

Draganin bivši suprug ostavio ju je dok je bila u drugom stanju, te je blizance Bojana i Bobana odgajala sama.

-Otac moje dece je ujutru umro, a ja sam tada morala da idem da završim sve sa njegovom bivšom suprugom, sa svojom decom, njihovom sestrom i posle toga da snimam "Nikad nije kasno". To je moj posao, vas gledaju milioni, od vas se očekuje maksimum, ako ne možete da date maksimum, onda je bolje da se povučete i ne radite - izjavila je Dragana.

Odnos je bio poljuljan

Ona tvrdi da u kontaktu sa sinovima bio do tada.

-Odlučila sam sama da rodim decu, njihov otac je do određenog perioda učestvovao u njihovom odrastanju, kasnije manje, ali kontakti su uvek postojali.

Deca su do poslednjeg dana sa njim bila u kontaktu, tu nema zbora. Nijednog trenutka nije bio bitan moj i njegov odnos, nego samo neispunjenje njegovih obaveza prema deci, ali to smo sada zaboravili i nećemo se vraćati na nešto što je bilo i pričati o nekome ko nije prisutan, ni fizički ni mentalno na ovom svetu. To je zatvorena tema. Dok je bio prisutan, ja sam govorila kako je bilo, a onda je i on mogao da odgovori i kaže da li sam u pravu ili ne. Bio je sudski proces. On sada nije tu i ne može da odgovori na bilo šta što bih ja rekla.

Alo/Blic

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