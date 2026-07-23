Lider DNP-a Milan Knežević, koji se nalazi u radnoj poseti Vašingtonu, obratio se povodom skupštinske rasprave o rekonstrukciji Vlade premijera Milojka Spajića, porukom da je reč o još jednoj političkoj trgovini unutar parlamentarne većine.

Knežević u video obraćanju na društvenim mrežama kaže da se ta trgovina realizuje, pod kodnim nazivom – rekonstrukcija Vlade Milojka Spajića.

„Nije mi jasno otkud toliki strah kod Spajića i parlamentarne većine od mene. Zašto su čekali da napustim Crnu Goru kako bi mogli da pristupe jednoj prljavoj raboti koja će značiti još jednu raspodelu fotelja, funkcija a u stvari će podsećati na kulu od karata koju će najobičniji dašak vetra ili lupa vratima srušiti", rekao je Knežević i istakao:

"Ova i ovakva Vlada treba da bude srušena. Nažalost, i Pink Panteri koji pljačkaju zlatare i draguljarnice, kraće su planirali svoje poduhvate nego što je planirana rekonstrukcija. Zato i želim da vas podsetim kako je došlo do svega ovoga. Tako što je Spajićeva Vlada odbila da otvori dijalog oko srpskog jezika kako bi bio normiran u Ustavu, tako što je Spajićeva Vlada odbila da glasa za izmene zakona o državnim simbolima kako bi trobojka bila normirana u zakonu i tako se ispravila nepravda koju je počinio jedan od najvećih antisrba u Crnoj Gori Ranko Krivokapić (a koji se nalazi na platnom spisku Vlade Milojka Spajića kao njen službenik i saetnik ministra Ibrahimovića), tako što su odbili da razgovaraju o skraćenju himne Sekule Drljevića, ratnog zločinca, najzaslužniji za ono što se desilo na Zidanom mostu i onim strašnim danima 1945. godine kada je zajedno sa ustašama Anta Pavelića učestvovao u genocidu nad sopstvenim narodom – došlo je do toga i zbog činjenice da je Spajićeva Vlada odbila da razgovara o dvojnom državljanstvu…“.

Dodao je da drugi narodi imaju pravo na dvojno državljanstvo i da glasaju u Crnoj Gori i određuju sudbinu građanima.

Knežević podseća da se ova rekonstrukcija događa nakon što je DNP izašao iz većine kako bi se, kaže, podelilo ono što je DNP napustila u Vladi.

"Lažu kad kažu da mi čuvamo bilo kakva mesta po dubini. Gotovo svi funkcioneri DNP-a su smenjeni dekretima Milojka Spajića uz prećutnu saglasnost svih naših koalicionih partnera i mi nemamo problem sa tim jer smo bili svesni da ulazeći u borbu za principe treba da podnesemo mnogo veću žrtvu nego što su neki upravni odbori ili direktorska mesta i ja sam nemerljivo ponosan na one ljude koji su ostali uz ideje DNP-a a koje smo propagirali i od kojih nismo odustali ni za jotu“, naveo je Knežević.

Primetio je da rekonstrukcija liči na veliko bojište u kojoj su dojučerašnji saborci jurišali na tvrđavu tame, ropstva, korupcije, organizovanog kriminala i u toj borbi uspeli da postave barjak slobode na toj tvrđavi.

Dodao je da je njihov problem izgleda taj što nisu spremni da trguju ni sa jezikom, zastavom, himnom, državljanstvom ni sa svim onim što su ugradili u temelje njihove višedecenijske borbe na koju su ponosni i političkog puta koji je često bio trnovit a sa kog ni korak nisu skrenuli.

„Naš problem je takođe što ne slušamo Satlera i ne idemo po instrukcije kod njega. A guverner Crne Gore, predsednik svih predsednika, sunce koje nikad ne zalazi i mesec koji bdi nad nama, Nj. E. Johan Satler, nakon prekjučerašnjeg otpriznavanja lažne države Kosovo u SO Pljevlja okupio je parlamentarnu većinu i zapretio da im on više neće biti partner ukoliko se desi još jedno otpriznavanje lažne države Kosovo. Nažalost, izgleda su se svi obavezali da više neće biti otpriznavanja i položili zakletvu Satleru pod Ribnicom. Svi izuzev DNP-a koja će nastaviti sa ovom svojom inicijativom. Makar ostali sami na ovom zemaljskom šaru jer to ne činimo zbog glasova niti zbog jeftinog politikasntva jer imamo obavezu da u ime slavnih predaka i potomaka ispravimo sramotu na crnogorskom tlu i speremu najcrnju mrlju sa crnogorskog obraza a to je priznanje tzv. države Kosovo protiv čega je 80 odsto građana Crne Gore“, poručio je Knežević.