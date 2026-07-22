Voditeljka RTS-a Jelena Simić podelila je na društvenim mrežama album sa privatnim fotografijama, a sve je zanimalo ko je njen ugledni suprug.

Naime, ona je pozirala je sa ćerkom na plaži, a potom i sa mužem Draganom, koji je profesor na Fakultetu političkih nauka.

Na slikama voditeljku vidimo sa naočarama za sunce, golog stomaka, sa vezanom košuljom, u kupaćem, a komplimenti nisu prestajali da se nižu na društvenim mrežama.

- Mogu, mogu sve... Ali, da prihvatim da je letu kraj??? Samo to NE - napisala je Jelena u opisu.

Govorila o braku

Inače, Jelena je otvoreno govorila o braku, kao i tome šta je tajna za jednu uspešnu vezu.

-Važno je da kažem da je naš brak zasnovan na ljubavi. Dragan i ja smo dom gradili zajednički - kazala je jednom prilikom voditeljka, te navela da sa Draganom nipošto nije iz koristi.

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