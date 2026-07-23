Vest da je sa spomenika roditelja poznatog voditelja Igora Karadarevića obrisan krst odjeknula je kao bomba i izazvala opšti haos u javnosti. Dok su mediji brujali o vandalismu, a društvene mreže gorele od osuda, niko nije ni slutio kakva se zapravo nesvakidašnja porodična priča krije iza ovog čina.

Međutim došlo je do obrta, Jašar Karadarević. Igorov otac je u 73. godini života doneo odluku koja je šokirala mnoge: rešio je da primi pravoslavnu veru i na krštenju uzme ime Jovan.

Čin krštenja obavljen je u Sabornom hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Šapcu, gradu gde ova familija, koja se doselila davno iz Skelana, sa leve obale Drine, danas živi.

Uz Jašara, koji je na krštenju dobio ime Jovan, bili su njegovi najmiliji, kćerka Ivana i sin Igor, kao i drugi članovi porodice i prijatelji. I sve je bilo lepo, svečano i emotivno.

- Rođen sam u Šapcu od oca Salka i majke Feme - rekao Jašar, obrazlažuću odluku. - Rođen sam u porodici koja je poštovala islam, ali je Đurđevdan slavila kao svoju krsnu slavu. Pre 56 godina upoznao sam Zoricu koja je krštena u pravoslavnoj crkvi sa kojom sam, posle 10 godina, stupio u brak u kom smo srećno proveli 45 godina, sve do njenog upokojenja prošle godine.

Deca su, kako kaže, uz njegovu saglasnost krštena u pravoslavnoj crkvi.

- Za mojih 73 godine života, a živeći sa suprugom i decom, upoznao sam lepotu pravoslavne vere i njenu istinitost. Tako mi se javila želja da budem kršten. Ovo je moja lična odluka i Bogu hvala ušao sam na divan način, s radošću i ljubavlju u hrišćanstvo - rekao je Jašar, sada Jovan.