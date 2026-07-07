Srpska Crkva Svete Petke u Nešvilu, u američkoj saveznoj državi Tenesi, već godinama okuplja vernike različitog porekla. Među onima koji su u njoj pronašli svoj duhovni dom nalaze se i bivši katolici i protestanti, a jedna životna priča posebno je privukla pažnju.

Reč je o Partenijusu Tarneru, nekadašnjem protestantu koji danas služi kao pravoslavni sveštenik u srpskoj crkvi. Njegov put do pravoslavlja trajao je godinama i bio je ispunjen traganjem za dubljim duhovnim smislom.

Prvi susret sa pravoslavljem dogodio se na Havajima

Tarner je odrastao u oficirskoj porodici, zbog čega je detinjstvo proveo u različitim delovima sveta. To mu je omogućilo da upozna brojne kulture i religije, uključujući budizam i islam, ali je odrastao kao protestant.

Prvi ozbiljniji susret sa pravoslavljem imao je na Havajima, gde je želeo da nauči grčki jezik. Zbog toga je počeo da posećuje grčku pravoslavnu crkvu, ne sluteći da će upravo taj korak kasnije potpuno promeniti njegov život.

Posle studija umetnosti živeo je u San Francisku, a zatim se sa suprugom preselio u Tenesi, odakle ona potiče. U tom periodu često su posećivali ruske pravoslavne hramove, a jedno vreme vodili su i pravoslavnu knjižaru i kafe, što ih je dodatno približilo pravoslavnoj tradiciji.

Poziv koji je promenio njegov život

Nakon odlaska u penziju dobio je poziv od srpskog sveštenika Bojana da pomogne u radu Crkve Svete Petke. Upravo tada započelo je njegovo služenje u srpskoj pravoslavnoj zajednici, gde danas obavlja svešteničku službu.

Tarner ističe da je još tokom studija filozofije osećao da mu nešto važno nedostaje.

– Znao sam da postoji nešto dublje. Osećao sam da postoji mistični element koji nisam pronašao u veri u kojoj sam odrastao – objasnio je.

"Originalno hrišćanstvo pronašao sam na Istoku"

Kako navodi, tragajući za odgovorima upoznavao je različite filozofije i duhovne prakse, uključujući zen meditaciju i istočnjačku filozofiju. Vremenom je počeo da uviđa razliku između zapadnog i istočnog shvatanja hrišćanstva.

Posebno su ga privukli pravoslavni način života, post, bogosluženja i svakodnevna molitva, za koje kaže da ih ranije nije imao priliku da iskusi u praksi.

– Shvatio sam da je izvorno hrišćanstvo na Istoku. Svetlost dolazi sa Istoka, iz Jerusalima, i osetio sam da upravo tamo treba da tražim odgovore – ispričao je Tarner.

Njegova priča i danas privlači pažnju mnogih vernika, posebno zbog iskrenog svedočenja o dugom duhovnom putu koji ga je od protestantske zajednice doveo do službe u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.