Budva će 2027. godine ponovo biti domaćin najvećeg međunarodnog događaja televizijskog festivala Ritam Evrope. Predsednik Opštine Budva Nikola Jovanović i predstavnici festivala zvanično su potpisali ugovor kojim je potvrđeno da će ovaj crnogorski grad ugostiti Grand Finale International Rhythm of Europe 2027, spektakl koji okuplja mlade talente iz brojnih evropskih zemalja, a koji će se sledeće godine emitovati na pet nacionalnih televizija.

Prilikom potpisivanja ugovora, predsednik Opštine Budva Nikola Jovanović istakao je da je Ritam Evrope, po kvalitetu organizacije i produkcije, odmah iza Evrovizije, naglašavajući da je veliko zadovoljstvo što će Budva ponovo biti domaćin manifestacije koja okuplja mlade iz čitave Evrope i promoviše zajedništvo, muziku i kulturu.

Svečanom potpisivanju prisustvovali su direktor televizijskog programa festivala Igor Karadarević, izvršni direktor David Makević i šef organizacije Nenad Jeremić, čime je zvanično započet novi ciklus priprema za međunarodno finale.

Budva je pravo domaćinstva stekla nakon pobede na ovogodišnjem Grand Finale International održanom u Derventi, a 2027. godine ponovo će biti domaćin vrhunske televizijske produkcije, učesnika iz brojnih evropskih gradova i država, kao i hiljada posetilaca.

Organizatori ističu da će Grand Finale International Rhythm of Europe 2027 doneti još spektakularniju produkciju, direktan televizijski prenos i još jednom potvrditi Budvu kao jedan od najvažnijih centara međunarodnih kulturnih događaja u regionu, a očekuje se gledanost preko 5 miliona kako bi se oborili svi rekordi gledanosti.

Ritam Evrope je međunarodni televizijski muzički festival koji se već više od deset godina emituje na nacionalnim televizijama širom Evrope. Mladi umetnici uzrasta od 16 do 25 godina predstavljaju evropske države izvodeći najveće evrovizijske hitove, uz zahtevne koreografije, vrhunsku scensku produkciju i spektakularne kostime. U realizaciji svakog direktnog televizijskog prenosa učestvuje više od 140 članova produkcionog tima, dok pripreme za nastupe traju mesecima kroz intenzivne boot - kampove festivala. Svaki grad učesnik predstavlja jednu evropsku državu i njenu evrovizijsku numeru, a pobednik se bira kombinacijom glasova stručnog žirija i SMS glasanja publike iz svih zemalja učesnica, što festivalu daje istinski međunarodni karakter.