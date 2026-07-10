Dok se priprema nova sezona najvećeg televizijsko-muzičkog festivala za mlade u regionu, leto koristimo da predstavimo ljude koji svojim radom, znanjem i posvećenošću godinama grade uspeh „Ritma Evrope“.

Jedno od najznačajnijih imena svakako je David Makević, izvršni direktor festivala, čovek koji iz godine u godinu uspešno povezuje lokalne samouprave, ambasade evropskih država i veliki tim saradnika u jedinstven projekat koji promoviše mlade talente, kulturu i međunarodnu saradnju.

Iako retko istupa u javnosti, njegov doprinos organizaciji festivala je izuzetno značajan. Od prvih audicija do velikih televizijskih finala, David Makević učestvuje u planiranju i koordinaciji svih ključnih aktivnosti koje su „Ritam Evrope“ učinile jednim od najprepoznatljivijih festivala u ovom delu Evrope.

Posebno je prepoznat po saradnji sa ambasadorima i diplomatskim predstavnicima evropskih zemalja. Tokom svog rada organizovao je više od 150 diplomatskih poseta gradovima i opštinama učesnicima festivala, stvarajući prilike za susrete mladih sa predstavnicima evropskih država i dodatno jačajući međunarodni ugled projekta.

Njegova energija, organizacione sposobnosti i posvećenost doprineli su da „Ritam Evrope“ postane mnogo više od muzičkog takmičenja – platforma koja spaja gradove, države, institucije i hiljade mladih ljudi kroz muziku, ples i zajedničke evropske vrednosti.