Prnjavor je postao prvi grad koji je potpisao Protokol o saradnji za Grand Final International Rhythm of Europe 2027, koje će krajem maja naredne godine biti održano u Budvi.

Protokol su potpisali gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš i direktor međunarodnog televizijskog festivala Rhythm of Europe, čime je Prnjavor postao prvi grad koji se zvanično priključio pripremama za najveći međunarodni televizijski festival za mlade u ovom delu Evrope.

Gradonačelnik Darko Tomaš još jednom je pokazao da Prnjavor prepoznaje značaj međunarodnih inicijativa koje mladima otvaraju vrata novih prilika. Njegova podrška televizijskom festivalu Rhythm of Europe, koji već godinama okuplja mlade talente iz više evropskih zemalja, potvrđuje opredeljenost Prnjavora da ulaže u kulturu, obrazovanje, međunarodnu saradnju i razvoj mladih.

Potpisivanje ovog protokola predstavlja nastavak priprema za Grand Final International Rhythm of Europe 2027, nakon što je prethodno potpisan sporazum sa Opštinom Budva, domaćinom velikog međunarodnog televizijskog festivala koji će krajem maja 2027. godine okupiti predstavnike gradova iz više evropskih država.

Rhythm of Europe već godinama predstavlja najveći međunarodni televizijski festival za mlade u regionu. Kroz vrhunsku televizijsku produkciju, muziku, ples i promociju evropskih vrednosti, festival povezuje gradove, države i hiljade mladih talenata, pružajući im priliku da svoj grad i zemlju predstave pred milionskim auditorijumom.

Činjenica da je upravo Prnjavor prvi potpisao Protokol o saradnji potvrđuje njegovu posvećenost razvoju međunarodne saradnje i podršci mladima, dok je odluka gradonačelnika Darka Tomaša da među prvima podrži televizijski festival Rhythm of Europe još jedna potvrda njegove politike usmerene ka stvaranju novih mogućnosti za mlade i jačanju međunarodnog ugleda Prnjavora.

U narednom periodu očekuje se da se televizijskom festivalu Rhythm of Europe pridruži veliki broj gradova i opština iz više država, dok će Grand Final International Rhythm of Europe 2027 u Budvi predstavljati vrhunac jednog od najznačajnijih međunarodnih televizijskih festivala za mlade u Evropi.