Pevačica Mala Cana ne može da se oporavi od smrti supruga Andrije Bajića koji je pre nedelju dana sahranjen u Aleji zaslužnih građana.

Nakon sahrane Cana se suočila sa brojnim izazovima i zdravstvenim problemima usled čega je završila u bolnici.

Sada se oglasila i otkrila da joj je pozlilo juče, nakon što je otišla suprugu na groblje.

- Završila sam u bolnici, primam infuzije, jako mi je loše. Sve me je stiglo, nemam snage, doktori me oporavljaju infuzijama. Bila sam suprugu na grobu i slošilo mi se. Čekam analize da budu gotove pa će doktorka reći šta dalje - rekla je ona.

"Uvek ću biti tu uz tebe"

Pevač Andrija Bajić sahranjen je pre šest dana u Aleji zaslužnih građana, a njegova supruga Mala Cana i dalje teško podnosi njegov odlazak.

Tokom jučerašnjeg dana se sada oglasila na društvenim mrežama sa posvetom koja je mnoge potresla.

-Nedostaješ mi, živote moj, milo moje. Neka mi te anđeli čuvaju, a Bog podari carstvo nebesko. Uvek ću biti tu uz tebe. Volim te tvoja Cana - stajalo je u opisu fotografije sa groblja.

Alo/Blic

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