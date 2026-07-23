Najčešće ih zanimaju dimenzije, materijal, stanje proizvoda ili način isporuke. Ipak, s vremena na vreme stigne poruka koja potpuno iznenadi i najiskusnije prodavce.

Upravo to dogodilo se vlasnici jedne domaće second hand prodavnice, koja je na društvenim mrežama podelila prepisku sa kupkinjom, a objava je ubrzo postala viralna.

Na prvi pogled delovalo je da je reč o sasvim običnom upitu o dimenzijama torbe. Međutim, nastavak poruke mnoge je nasmejao.

„Možete li da mi pošaljete tačne mere torbice? Planiram da nosim čivavu u njoj kroz grad, pa me zanima da li može da stane ili moram da joj savijam glavu“, glasilo je pitanje.

Umesto kratkog odgovora ili ignorisanja poruke, vlasnica prodavnice rešila je da uzvrati u istom duhu.

„Mere šaljemo odmah, a za savijanje čivave ipak se konsultujte sa veterinarom“, odgovorila je.

Njena dosetka brzo je osvojila korisnike društvenih mreža, koji su priznali da dugo nisu pročitali neobičniju prepisku između kupca i prodavca.

Mnogi su se kroz šalu prisetili vremena kada su sitni psi, naročito čivave, gotovo redovno virili iz skupocenih ženskih torbi. Taj trend posebno je obeležio početak dvehiljaditih, kada su modne ikone poput Paris Hilton gotovo svuda vodile svoje ljubimce u dizajnerskim tašnama.

Iako je takva slika tada bila simbol luksuza i glamura, stručnjaci danas upozoravaju da obične modne torbe nisu namenjene za prevoz pasa. Bez odgovarajuće ventilacije, prostora i oslonca, ljubimcima mogu izazvati stres i nelagodnost, pa se za transport preporučuju isključivo posebno dizajnirane nosiljke.

Ova simpatična prepiska još jednom je pokazala da svakodnevni rad sa ljudima često donosi priče koje nijedan scenario ne može da smisli. A upravo zbog ovakvih spontanih trenutaka mali domaći biznisi često osvajaju simpatije javnosti – ne samo zbog proizvoda koje prodaju, već i zbog ljudi koji stoje iza njih i umeju da odgovore duhovito čak i na najneobičnija pitanja.