Sve više građana u potrazi je za kućama van gradske gužve, a na Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija" pojavio se novi oglas koji je privukao pažnju zbog odnosa cene, kvadrature i veličine placa.

U mestu Stapar prodaje se porodična kuća od 143 kvadratna metra, smeštena na placu od čak 13 ari, a kako je navedeno u oglasu, nekretnina je odmah useljiva.

Kuća je funkcionalno organizovana i sastoji se od:

velike dnevne sobe,

trpezarije,

kuhinje,

špajza,

dve spavaće sobe,

kupatila,

hodnika.

Prema navodima iz oglasa, raspored prostorija omogućava udoban porodični život, dok veliki plac pruža dovoljno prostora za uređenje dvorišta, bašte, voćnjaka ili izgradnju dodatnih sadržaja prema potrebama budućih vlasnika.

Tražena cena ove nekretnine iznosi 50.000 evra.