Pevačica Edita Aradinović danas se porodila i na svet donela devojčicu, kojoj je dala ime Zoja, a poznato je da je jedva čekala da postane mama.

Zoja je žensko ime grčkog porekla i znači "život", a Edita je inače, sa pratiocima uvek javno delila informacije koje se tiču bebe, kao i to kako je htela da nazove naslednicu.

Ima je popularno u mnogim zemljama

Ime Zoja je rasprostranjeno u mnogim zemljama, posebno u slovenskim jezicima, a smatra se nežnim imenom.

Inače, radosna vest obradovala je Editinu porodicu, ali i samu pevačicu koja je sa velikim nestrpljenjem iščekivala dolazak svog prvog deteta.

Otac male Zoje je Nenad Stević, sa kojim Edita više nije u emotivnoj vezi. Pevačica je ranije govorila da su se njih dvoje razišli bez ružnih reči, kao i da će im najvažnije biti da budu dobri roditelji svojoj ćerki.

Edita je tokom trudnoće često delila detalje sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, gde je otvoreno govorila o promenama kroz koje je prolazila.

- Boli me kičma, noge, prepone, rebra... Imam skoro 80 kilograma i jedem kao vepar, ali znam da je to sve zbog retrogradnog - napisala je ranije pevačica.

Alo/Telegraf

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