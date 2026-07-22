Pre izvesnog vremena imali smo prilike da vidimo emisiju nove sezone šoua "Svadba iz mog kraja" koja se emituje na programu RTS, a scena koja se desila šokirala je gledaoce.

Naime, u toj epizodi gledaoci su imali prilike da vide svadbene običaje iz okoline Niša.

Mlada je u trenucima snimanja bila u drugom stanju, a mladenci su zaista izgledali srećno i svadba je protekla savršeno.

Tviteraše je međutim, šokiralo ono što su čuli u jednom momentu.

-RTS emisija "Svadba iz mog kraja", mlada se udaje, ide u kuću kod mladoženje, a tamo vec žive dve ili tri generacije. Majka za RTS pred ćerkom govori: "nemoj sutra da kažeš ocu, izabrala si sama i to je to, nema više povratka - stoji u tvitu jednog tviteraša čiju objavu je videlo više od 40.000 korisnika ove društvene mreže, a više od hiljadu njih je ovu objavu "lajkovalo".

Ljude je zgranula činjenica da se devojka krišom udaje, ali su se više brinuli i zbog očeve reakcije, koja u datom momentu nije prikazana.

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