Upravo takva priča dolazi o psu Minou i ćurki Blosom, čija je neraskidiva veza osvojila društvene mreže i dirnula hiljade ljudi širom sveta.

Oboje su spaseni u najtežim trenucima života. Pas je pronašao siguran dom, dok je mala ćurka Blosom izbavljena kada je imala svega pet nedelja. Od tog trenutka odrastali su zajedno, provodili svaki dan jedno uz drugo i razvili odnos koji je bio mnogo više od običnog zajedničkog života.

Kada je Blosom porasla, njeni spasioci pomislili su da bi trebalo da bude među drugim ćurkama. Verovali su da će joj prirodno okruženje i društvo pripadnika iste vrste više odgovarati. Međutim, ono što se dogodilo potpuno ih je iznenadilo.

Umesto da se uklopi u novo okruženje, Blosom je tri dana gotovo nepomično sedela. Nije pokazivala interesovanje za druge ćurke, nije želela da istražuje prostor niti da se pridruži jatu. Bilo je očigledno da nešto nije u redu.

Ubrzo su shvatili da ćurki zapravo nedostaje njen najbolji prijatelj Minou. Čim su je vratili kod vlasnice Ebi, koja ju je spasila dok je još bila mladunče, Blosom se potpuno promenila. Ponovo je postala vesela, aktivna i nije se odvajala od psa sa kojim je odrasla.

Snimci njihovog druženja ubrzo su osvojili internet, a brojni korisnici priznali su da ih je ova priča duboko dirnula. Mnogi su istakli da životinje imaju snažne emocije i da njihova prijateljstva često nadmašuju ljudska očekivanja. Neobična veza psa i ćurke još jednom je pokazala da ljubav, privrženost i odanost ne zavise od vrste, već od poverenja koje se gradi svakog dana.