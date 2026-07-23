Anabela Atijas je godinama deo javne scene, a iako je njen život u jednom periodu bio izložen kamerama rijaltiija, trudila se da detalje svog privatnog života ipak sakrije od očiju javnosti.

Tako mnogi ne znaju ni osnovne podatke o njoj, te se neretko šokiraju kada saznaju da gazi šestu deceniju života.

Anabela je rođena 26. januara 1975. godine, što znači da je ove godine napunila 51 godinu.

"Ćerke ne guram u brakove"

Podsetimo, Anabela je nedavno javno progovorila o naslednicama.

- Svoje ćerke ne guram u udaju i brakove. Nina ima ozbiljnu vezu i ne opterećujem se. Ona najbolje zna, i dokle god je tako, tu nemam šta da tražim. Naučila sam tu lekciju, ne mešam se ni u čije veze. Sve tri ćerke su različite. Nina je bila beba sa 13 godina, a sada se deca manje kreću i više se druže onlajn. Blankica je još mala, ali jako rečita. Ne mislim da je tip za rijaliti, vidite da nije ni Nina, a svi su to očekivali. Lepo nam je u životu, imamo svoj posao i bavimo se time - zaključila je Atijasova.

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