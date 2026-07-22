Pevač Andrija Bajić sahranjen je pre šest dana u Aleji zaslužnih građana, a njegova supruga Mala Cana i dalje teško podnosi njegov odlazak.
Pevačica se sada oglasila na društvenim mrežama sa posvetom koja je mnoge potresla.
-Nedostaješ mi živote moj, milo moje. Neka mi te anđeli čuvaju a Bog podari carstvo nebesko. Uvek ću biti tu uz tebe. Volim te tvoja Cana - stajalo je u opisu fotografije sa groblja - navela je Cana.
Jedva podnela sahranu
Podsetimo, na Andrijinoj sahrani Mala Cana bila je vidno potresena, a tokom izjavljivanja saučešća nalazila se sa jedne strane kapele, dok su njegove ćerke bile sa druge strane i nisu imale komunikaciju.
Pevačica nije mogla da sakrije bol, sve vreme je jecala, a u jednom trenutku grlila je fotografiju pokojnog supruga dok su je kolege i prijatelji tešili.
Mala Cana je na sahranu stigla prva i sa suzama u očima ušla u kapelu, a nedugo nakon nje pristigle su i Andrijine ćerke.
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