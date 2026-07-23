Porodična kuća sa velikim dvorištem, čardakom i brojnim pomoćnim objektima ponuđena je na prodaju u Bačkom Gračacu po ceni od 22.000 evra. Ova nekretnina predstavlja dobru priliku za sve koji žele miran život na selu, bavljenje poljoprivredom ili uređenje vikendice sa mnogo prostora.

Kuća se nalazi u mirnoj ulici i prostire se na 126 kvadratnih metara, dok je površina placa 787 kvadratnih metara (7,87 ari). Raspored prostorija prilagođen je porodičnom životu, a novi vlasnici mogu je lako prilagoditi svojim potrebama.

U kući se nalaze četiri prostrane sobe, kuhinja, špajz, kupatilo, zatvorena terasa i otvorena natkrivena terasa, što pruža dovoljno prostora za svakodnevni život veće porodice.

Posebnu vrednost ove nekretnine predstavljaju brojni pomoćni objekti koji se nalaze u dvorištu. Budućim vlasnicima na raspolaganju su veliki čardak, natkriven prostor za parkiranje vozila, pušnica, štala, obori za životinje i skladišni prostor.

Zahvaljujući ovakvom rasporedu i pratećim objektima, domaćinstvo može da posluži za različite namene. Pogodno je za porodični život, poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj životinja, organizovanje radionice, skladištenje, ali i kao vikendica ili osnova za razvoj seoskog turizma.

Cena ovog vojvođanskog domaćinstva u Bačkom Gračacu iznosi 22.000 evra.