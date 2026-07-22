Goca Tržan se prisetila anegdote iz svog detinjstva kada je ukrala bombone iz prodavnice, a u tom momentu nije ni slutila kakav skandal može da ispadne.

Iako je bila samo dete, majka joj je dala lekciju koja je imala dugoročne posledice na njen život.

- Mama i tata su me kažnjavali u skladu sa trenutkom i znala sam da dobijem po zadnjici. Sećam se da me je mama namlatila kao vola u kupusu kada sam sa četiri ili pet godina ukrala bombonice u prodavnici - istakla je Goca nedavno.

Mama zapržila čorbu

Ona je objasnila kako je mama pustupila.

-Odvela me je u prodavnicu i rekla kasirki: "Ona ti je ukrala bombonice. Evo, zovi policiju, ja neću da imam posla sa njom. Platiću ih, a ti pozovi policiju". Upiškila sam se od straha. Moji roditelji nisu hteli da gaje lopova, lažova i nekoga ko nije pošten. Nikad mi više u životu nije palo na pamet da nešto ukradem.

BONUS VIDEO: