U Srbiji će u četvrtak, 23. jula, ujutro i pre podne biti pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno, sa najnižom temperaturom od 10 do 17, a najvišom od 25 do 29 stepeni. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuju na severu, a uveče i u tokom noći na zapadu i u cetralnim krajevima Srbije, dok će vetar biti slab i umeren, na istoku i u Vojvodini povremeno i jak, severozapadni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Beogradu će ujutro i pre podne biti pretežno sunčano, tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima, a kasnije uveče i tokom noći u pojedinim delovima grada moguća je slaba kiša. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, dok će najniža temperatura biti oko 17, a najviša oko 27 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 30. jula, u petak će na severu biti suvo, sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima promenljivo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U subotu i nedelju biće pretežno sunčano, u nedelju posle podne na severu Srbije naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koje će se u ponedeljak proširiti i na ostale krajeve. Od 28. jula očekuje se stabilizacija vremena, najavio je RHMZ.