U toku je veliko finale devete sezone rijalitija Elita! Dvadeset superfinalista bori se za titulu pobednika i glavnu nagradu od 100.000 evra, a tokom čitave noći prave se preseci glasova, sve do ranih jutarnjih časova, kada ćemo konačno saznati koga je publika širom Balkana izabrala za svog favorita.

Posle deset meseci ispunjenih brojnim izazovima, žestokim sukobima, neočekivanim obrtima i emotivnim trenucima, najbolji među najboljima vode završnu borbu, a odluka o pobedniku je isključivo u rukama gledalaca.

Ovo finale donosi i jednu veliku presedan, prvi put u istoriji Pinkovih rijalitija Ognjen Amidžić nije deo voditeljske postave. Ipak, to nije pokvarilo atmosferu na imanju, gde su superfinalisti uživali u spektakularnom vatrometu koji je označio početak ove uzbudljive noći.

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